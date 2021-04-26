Зниження захворюваності на COVID-19 у Києві: столиця може вийти з червоної зони
У Києві ввели суворий карантин 20 березня, а потім його продовжили до 30 квітня. Але вже незабаром столиця може вийти з червоної зони.
Джерело:24 канал
Адже упродовж тижня у місті фіксують позитивну динаміку зниження захворюваності. Про це в ефірі повідомив начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
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Київ може вийти з червоної зони
За його словами, відповідне рішення ухвалює Міністерство охорони здоров'я згідно з визначеними показниками.
На цьому тижні головний санітарний лікар може озвучити (рішення – 24 канал), що Київ вийде з червоної зони,
– зазначив Рубан.
Водночас він зауважив, що у столиці залишається критичний показник госпіталізації. "На жаль, люди вже виснажені і не дотримуються відповідних правил", – сказав начальник Держпродспоживслужби.
Він відзначив, що попри роз'яснення ситуації, люди не дотримуються визначених правил. Стримувати їх могли б більші штрафи і контроль.
Обмеження на свята можуть посилити
Рубан наголосив, що на минулому тижні відбулись консультації з церквами. Але не всі дотримуються рекомендацій.
"Якщо певні церкви не дотримуватимуться обмежень (масковий режим, соціальна дистанція), то на цьому тижні також проводитимуть рейди і ухвалюватимуть рішення можливості посилення заходів", – він додав.
Рубан розповів про ситуацію з коронавірусом в Києві: дивіться відео
Коротко про коронавірус в Києві
- За добу, станом на ранок 26 квітня, у Києві зафіксували 256 випадків захворювань на COVID-19.
- Це на 84 випадків менше, ніж станом на 25 квітня.
- Загалом з початку пандемії у столиці на коронавірус захворіло 91 751 особа.
- На Київщині загалом захворіло 117 023 осіб, з них 305 випадків – за останню добу.
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