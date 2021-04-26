Зниження захворюваності на COVID-19 у Києві: столиця може вийти з червоної зони

У Києві ввели суворий карантин 20 березня, а потім його продовжили до 30 квітня. Але вже незабаром столиця може вийти з червоної зони.

Адже упродовж тижня у місті фіксують позитивну динаміку зниження захворюваності. Про це в ефірі повідомив начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Важливо Локдаун у містах та оновлені кольорові зони: як в Україні діє адаптивний карантин

Київ може вийти з червоної зони

За його словами, відповідне рішення ухвалює Міністерство охорони здоров'я згідно з визначеними показниками.

На цьому тижні головний санітарний лікар може озвучити (рішення – 24 канал), що Київ вийде з червоної зони,

– зазначив Рубан.

Водночас він зауважив, що у столиці залишається критичний показник госпіталізації. "На жаль, люди вже виснажені і не дотримуються відповідних правил", – сказав начальник Держпродспоживслужби.

Він відзначив, що попри роз'яснення ситуації, люди не дотримуються визначених правил. Стримувати їх могли б більші штрафи і контроль.

Обмеження на свята можуть посилити

На Київщині продовжили карантин до 30 квітня 2021 року. Наразі в регіоні діють всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня.

Рубан наголосив, що на минулому тижні відбулись консультації з церквами. Але не всі дотримуються рекомендацій.

"Якщо певні церкви не дотримуватимуться обмежень (масковий режим, соціальна дистанція), то на цьому тижні також проводитимуть рейди і ухвалюватимуть рішення можливості посилення заходів", – він додав.

Рубан розповів про ситуацію з коронавірусом в Києві: дивіться відео

Коротко про коронавірус в Києві

За добу, станом на ранок 26 квітня, у Києві зафіксували 256 випадків захворювань на COVID-19.

Це на 84 випадків менше , ніж станом на 25 квітня.

, ніж станом на 25 квітня. Загалом з початку пандемії у столиці на коронавірус захворіло 91 751 особа.

На Київщині загалом захворіло 117 023 осіб, з них 305 випадків – за останню добу.



Коротко про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу