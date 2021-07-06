Пиятика супроводжувалась гучним та веселим співом російськомовних пісень. При цьому дівчата записували все на відео, яке потім виклали у соцмережі.

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Запис гулянки, яку влаштували дівчата, виклали у спільноті "Громадська організація "Автопатруль Майдан".

Кияни закликають покарати батьків

За попередніми даними, інцидент стався вдень 4 липня. Компанія з щонайменше 6 школярок влаштували банкет на столі біля могил.

Дівчата гучно відпочивали, палили цигарки та вживали алкогольні напої.

У коментарях до допису користувачі неабияк обурилися вчинком дітей. Однак окрім закликів покарати самих учасниць пиятики частіше висловлювали думку про необхідність провести виховальну бесіду разом із їх батьками.

Чи зверталися активісти до правоохоронців з приводу цього інциденту, наразі невідомо.

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