В тюрмі від коронавірусу помер чоловік, який вбив ветерана АТО у Києві – активістка

В тюрмі від коронавірусу помер Анатолій Чивіков, якого засудили за вбивство ветерана АТО Сергія Олійника у 2017 році. Чоловіку дали 13 років.

Наразі цю інформацію не підтвердили офіційно. Про смерть Чивікова пише активістка Аліна Боднар у фейсбуці.

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Що пише активістка

Вона зазначає, що смерть наступила 12 квітня.

Я відслідковувала цю справу від дня вбивства. Анатолія Чивікова було засуджено на 13 років. І цього було мало. У червні 2017 він убив військового на очах у дружини. Холоднокровно,

– пише Боднар.

Вбивство ветерана АТО біля "Золотих Воріт": деталі

22 червня 2017 року син ветерана АТО Ярослав Олійник разом з мамою близько 18:40 приїхали до "Золотих Воріт", де на них вже чекав голова сімейства Сергій Олійник.

Ярослав розклав апаратуру та почав грати. О 19:30 до нього підійшов п’яний та агресивний чоловік, який, матюкаючись, почав погрожувати, що переверне музичний інструмент, і зі словами "Щеня, я тебе розмажу!" замахнувся на хлопця.

Сергій Олійник вступився за сина й відвів нападника у сторону. За деякий час ветерана АТО знайшли на лавочці у сквері у крові. Зловмисник зник з місця злочину.

Згодом з’ясувалося, що Олійника поранили ножем прямо в серце. Медики, що прибули на місце інциденту, на жаль врятувати життя чоловіка не змогли.

У 2019 році вбивцю ветерана Анатолія Чивікова засудили на 13 років.

До речі, у СІЗО 13 квітня помер чоловік, який напав на Анастасію Лугову в поїзді.