Один із зловмисників вирішив помститися незнайомцю, бо той образив його малолітнього сина. Він підбурив свого товариша стати співучасником злочину.

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41-річного чоловіка облили займистою речовиною та підпалили. Він отримав 80% опіків тіла. За скоєне затриманим загрожує довічне позбавлення волі.

Подробиці про моторошний інцидент

Правоохоронці отримали виклик ввечері 6 травня, близько 19:30. Перехожі повідомили їм, що на проспекті Гонгадзе просить про допомогу людина, у якої загорівся одяг.

Туди одразу ж відправили рятувальників, лікарів та працівники поліції. У поліції Києва заявили, що причетних до злочину чоловіків затримали упродовж 2 годин.

Ми встановили, що у недобудову до чоловіка прийшли 2місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім підпалили,

– зазначив Андрій Крищенко, начальник поліції Києва.

Проти правопорушників відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю.

Зверніть увагу! Затримані – уродженці Києва, 1997 та 2002 років народження. Раніше вони не притягувалися до кримінальної відповідальності.

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