Укравтодор захотів забрати у Києва Подільсько-Воскресенський міст

Після того, як влада Києва хоча й з величезними затримками, але майже добудувала новий міст через Дніпро, в Укравтодорі заявили про бажання забрати у столиці Подільсько-Воскресенський міст. Для того, щоб реалізувати цей проєкт.

Відповідне звернення щодо передачі Подільсько-Воскресенського мосту на баланс державної компанії від Укравтодору вже мало надійти до КМДА.

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Про це заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

За словами чиновника, якщо у КМДА заберуть проєкт, добудувати його для киян можна буде більш швидко.

Політизація будівництва

За словами Кубракова, Укравтодор може взяти на баланс увесь міст, разом із заїздами та розв'язками, та почати роботи після коригування проєкту.

Аргументують необхідність передачі конструкції на баланс підприємства, яке підпорядковується державі, необхідністю знизити трафік у Києві, а також наявністю стабільного фінансування будівництва через фондування під державні гарантії.

Також керівник Укравтодору стверджує, що ввіреному йому підприємству буде простіше керувати проєктом.

Ми розуміємо, наскільки це складна інженерна конструкція з 2 ярусами та 11 штучними спорудами. Управління таким гігантським проєктом є для муніципалітету надмірно важким. Укравтодор, своєю чергою, має вже успішний досвід будівництва мостових ансамблів по всій країні,

– зазначив Курбаков.

У КМДА на пропозицію наразі ніяк не відреагували. Однак передати об'єкт на баланс Укравтодору для столичної влади буде політичною поразкою та визнанням власної неможливості добудувати міст. Втім, міст почали будувати ще у 1993 році, а об'єкт стояв фактично занедбаним до 2018 року, коли його по-справжньому почали реалізовувати.

Наразі міст вже об'єднав Лівий та Правий береги Києва, однак ввести його в експлуатацію не можуть. Для цього треба ще доробити з'їзди, після чого – продовжити конструкцію до Троєщини.

Дивіться відео пресконференції керівника Укравтодору з приводу звернення до КМДА: