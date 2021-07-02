Де у Києві показуватимуть гру між збірними Англії та України

До теми Чи переможе Україна найдорожчу команду Євро-2020: анонс 1/4 фіналу проти Англії

Бажаючих підтримати команду Андрія Шевченка у надважливому матчі з потужним супротивником буде чимало. Тому займати місце у фан-зонах столиці краще заздалегідь. Навіть попри те, що кількість майданчиків із трансляцією чвертьфіналу дещо збільшилася.

Фан-зона на біля ТРЦ "Гуллівер"

На Спортивній площі біля тут транслюватимуть обидва матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи. Традиційно вболівальників чекають смачна їжа та активності. А також, звісно, вкрай напружені 90 хвилин гри збірної України.

Вхід вільний.

Фан-зона на Полярній

Майданчик із величезним екраном та зручними пуфами працюватиме в Оболонському районі на вулиці Полярній, 20д. Окрім самої трансляції, організатори фан-зони обіцяють вболівальникам активності та послуги фудкорту.

Вхід безкоштовний.

Фан-зона на Позняках

Матч збірної України показуватимуть на території фітнес-парку біля озера Лебедине. Трансляцію можна буде подивитися на великому екрані, однак без фудкортів та додаткових розваг.

Вхід вільний.

Фан-зона "Укрзалізниці"

Трансляція гри збірної на території залізничних вокзалів Києва стає вже традиційною. Пасажири та відвідувачі Південного та Центрального вокзалів матимуть змогу дивитися футбол на великому екрані. Монітори для цього вже встановлені.

Вхід безкоштовний.

Матч між збірними України та Англії розпочнеться о 22:00 3 липня. Команди гратимуть у Римі. Переможець зустрічі матиме змогу пройти до півфіналу ЧЄ-2020, який станеться на "Вемблі" у Лондоні. Супротивником пари Україна – Англія може стати збірна Чехії або Данії.

Метро працюватиме довше

У зв'язку з футбольним святом посадовці метрополітену вирішили продовжити роботу підземки на 1 годину. Втім, для уникнення масового скупчення пасажирів після гри збірних України та Англії можуть обмежувати на вхід роботу станцій "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" та "Олімпійська".