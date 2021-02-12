Щоб збільшити пасажиропотік: ЄІБ дасть Україні 270 мільйонів євро на модернізацію "Борисполя"
Європейський інвестиційний банк надасть Україні 270 мільйонів євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Кошти будуть спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища.
Джерело:фейсбук Дениса Шмигаля
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі 12 лютого.
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Глава уряду заявив, що кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".
Шмигаль підписав домовленості з президентом ЄІБ / Фото з фейсбуку Дениса Шмигаля
Денис Шмигаль додав, що співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році.
Що відомо про аеропорт "Бориспіль"?Міжнародний аеропорт "Бориспіль" – це основний і найбільший пасажирський міжнародний аеропорт України. Він обслуговує Київ, Київську агломерацію та інші регіони країни.
Летовище забезпечує майже дві третини авіапасажирських перевезень у державі. Єдиний аеропорт України, який має трансконтинентальний статус.
Щороку обслуговує понад 15 мільйонів національних та іноземних пасажирів.
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