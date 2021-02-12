Щоб збільшити пасажиропотік: ЄІБ дасть Україні 270 мільйонів євро на модернізацію "Борисполя"

12 лютого 2021 , 23:32
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Джерело:

фейсбук Дениса Шмигаля

Європейський інвестиційний банк надасть Україні 270 мільйонів євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Кошти будуть спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі 12 лютого.

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Глава уряду заявив, що кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".


Шмигаль підписав домовленості з президентом ЄІБ / Фото з фейсбуку Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль додав, що співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році.

Що відомо про аеропорт "Бориспіль"?

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" – це основний і найбільший пасажирський міжнародний аеропорт України. Він обслуговує Київ, Київську агломерацію та інші регіони країни.

Летовище забезпечує майже дві третини авіапасажирських перевезень у державі. Єдиний аеропорт України, який має трансконтинентальний статус.

Щороку обслуговує понад 15 мільйонів національних та іноземних пасажирів.