Щоб збільшити пасажиропотік: ЄІБ дасть Україні 270 мільйонів євро на модернізацію "Борисполя"

Європейський інвестиційний банк надасть Україні 270 мільйонів євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Кошти будуть спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі 12 лютого.

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Глава уряду заявив, що кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".



Шмигаль підписав домовленості з президентом ЄІБ / Фото з фейсбуку Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль додав, що співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році.