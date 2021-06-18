Як зазначили прикордонники, "Антонов" слідував за маршрутом Біла Церква – Бориспіль – Гардая – Абуджа. Вже у головному аеропорті країни у лайнері знайшли заборонені для вивезення товари.

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Представники прикордонного наряду повідомили працівникам СБУ про виявлення порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Що відомо спробу вивезення військових товарів з України



Вилучення вантажу провели у "Борисполі" / Фото ДПСУ

Правоохоронці встановили, що на літаку, який прилетів з Білої Церкви, невідомі збираються вивезти товари військового призначення.

У "Борисполі" прикордонники провели вилучення деталей. На місце викликали представників Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ.

Експерти підтвердили, що вантаж вагою 400 кілограмів є тим, який заборонено вивозити без спеціальних дозволів.

На кожному з авіаційних повітряних гвинтів знайшли спеціальне маркування. Вантаж вилучили та відправили на експертизу.

Якщо слідчі знайдуть зловмисників, їм загрожує до п'яти років ув'язнення або позбавлення волі.

Дивіться відео вилучення військових товарів у "Борисполі":