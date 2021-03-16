В Україні запрацювала "Школа Експортерів"

В Україні розпочала роботу "Школа Експортерів". Розповідаємо, для кого вона та як розпочати навчання.

"Ми, спільно з Освітнім Хабом міста Києва та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти, розробили комплексну програму онлайн-навчання в інноваційному міжнародному форматі мультимедійних SCORM-курсів. І тепер кожна українська компанія, яка має намір експортувати свою продукцію або послуги, може безкоштовно отримати знання, як вийти на міжнародні ринки", – повідомив Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Для того, щоб розпочати навчання в Школі Експортерів, потрібно лише зайти на сайт Освітнього Хабу міста Києва.

"Навчання складається з 5 модулів, пройшовши які слухачі дізнаються: як правильно підготувати своє підприємство до виходу на зовнішні ринки, як знайти надійних партнерів за кордоном, які ринки є найперспективнішими для певної сфери, в якій працює їх підприємство тощо", – сказав Директор КНП "Освітня агенція міста Києва" Бадрі Лолашвілі.

Школа Експортерів – це перший, але далеко не останній крок у цьому питанні.

"Спільно з нашими партнерами ми плануємо розвивати цей напрям. Адже підготовка українських компаній до успішної діяльності на зовнішніх ринках – це один з найважливіших стратегічних векторів розвитку, як для українського бізнесу, так і для країни в цілому", – підсумував старт роботи Школи Експортерів Голова Асоціації інноваційної та цифрової освіти Сергій Веретюк.