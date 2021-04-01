Попри перебування Києва у червоній зоні карантину, а також введення у столиці посилених карантинних обмежень, в Укрзалізниці зазначили, що кардинальних змінах руху поїздів та електричок не буде.

До спеціального розпорядження комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця не обмежуватиме посадку та висадку пасажирів у Києві. Також без змін залишиться розклад руху потягів та електричок.

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В Укрзалізниці додали, що пасажирів закливають подорожувати лише у разі крайньої необхідності та дотримуватись маскового режиму як на вокзалах, та і у поїздах.

Посилена санітарна обробка

Як зазначили у пресслужбі команії, єдина реакція на посилення карантинних норм у Києві полягає у більш серйозній санітарній обробці потягів.

Обробка вагонів проводиться в кожному пункті формування та обороту після кожного рейсу: виконуються сухе, вологе прибирання, дезінфекція внутрішніх приміщень вагонів обробка поверхонь найбільшого контакту – ручки, поручні, відкидні сидіння, кнопки зливу, раковини тощо,

– підкреслили в Укрзалізниці.

Згідно з повідомленням УЗ, транспортні обмеження на залізниці вводитимуть не автоматично після потрапляння регіонів до переліку червоних зон, а після рішень державних чи регіональних комісій по кожній з областей.

З початку потрапляння Закарпатської та Чернівецької областей до червоної зони Укрзалізниця, згідно з розпорядженнями Кабміну про адаптивний карантин, зупиняла висадки та посадки пасажирів. Однак згодом у компанії вирішили вивозити пасажирів з регіонів із максимальним рівнем карантину.