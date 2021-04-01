Укрзалізниця ніяк не змінюватиме рух поїздів у Києві та через столицю

Джерело:пресслужба Укрзалізниці
Попри перебування Києва у червоній зоні карантину, а також введення у столиці посилених карантинних обмежень, в Укрзалізниці зазначили, що кардинальних змінах руху поїздів та електричок не буде.
До спеціального розпорядження комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця не обмежуватиме посадку та висадку пасажирів у Києві. Також без змін залишиться розклад руху потягів та електричок.
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Як зазначили у пресслужбі команії, єдина реакція на посилення карантинних норм у Києві полягає у більш серйозній санітарній обробці потягів.
Обробка вагонів проводиться в кожному пункті формування та обороту після кожного рейсу: виконуються сухе, вологе прибирання, дезінфекція внутрішніх приміщень вагонів обробка поверхонь найбільшого контакту – ручки, поручні, відкидні сидіння, кнопки зливу, раковини тощо,
– підкреслили в Укрзалізниці.
Згідно з повідомленням УЗ, транспортні обмеження на залізниці вводитимуть не автоматично після потрапляння регіонів до переліку червоних зон, а після рішень державних чи регіональних комісій по кожній з областей.З початку потрапляння Закарпатської та Чернівецької областей до червоної зони Укрзалізниця, згідно з розпорядженнями Кабміну про адаптивний карантин, зупиняла висадки та посадки пасажирів. Однак згодом у компанії вирішили вивозити пасажирів з регіонів із максимальним рівнем карантину.