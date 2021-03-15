Перша модернізована електричка поїхала зі станції "Святошин" до Бучі вранці 15 березня. У Київ звідти електропоїзд прибув о 8:00.

Як повідомили 24 каналу у пресслужбі Укрзалізниці, оновлена електричка є першою у програмі City Express. Вона передбачає запуск потягів, які поєднають столицю із Вишгородом, Броварами та Бояркою.

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Електрички інтегрують у міську транспортну систему.

За яким розкладом їздитиме City Express Буча – Київ

Перший поїзд вирушатиме з Києва о 5:54, а з Бучі – о 6:27. Електричка зупинятиметься на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча.

Скористуватись модернізованою електричкою можна у години пік.

З Києва електропотяг вирушатиме о 5:54, 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;

З Бучі поїзд виїжджатиме о 6:27, 7:31, 8:56, а також о 18:03, 19:07.

Коли в Укрзалізниці планують запустити електрички до інших міст з агломерації Києва, наразі невідомо.