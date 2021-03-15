З Бучі до Києва: Укрзалізниця запустила модернізовану електричку City Express

Джерело:24 канал
Перша модернізована електричка поїхала зі станції "Святошин" до Бучі вранці 15 березня. У Київ звідти електропоїзд прибув о 8:00.
Як повідомили 24 каналу у пресслужбі Укрзалізниці, оновлена електричка є першою у програмі City Express. Вона передбачає запуск потягів, які поєднають столицю із Вишгородом, Броварами та Бояркою.
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Перший поїзд вирушатиме з Києва о 5:54, а з Бучі – о 6:27. Електричка зупинятиметься на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча.
Скористуватись модернізованою електричкою можна у години пік.
Коли в Укрзалізниці планують запустити електрички до інших міст з агломерації Києва, наразі невідомо.