Його звинувачують у двох статтях – умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, а також умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки.

До теми Перерізав горло та вирізав серце: пожежу в Білогородці влаштували заради приховання вбивства 18+

Мешканцю Білогородку висунули підозру

За даними слідства, мешканець села Білогородки, щоб приховати вбивство, намагався знищити сліди злочину підпалом.

Тому 21 червня в результаті вибуху в багатоквартирному будинку розпочалася пожежа. Через неї постраждало 8 осіб. Ба більше, у квартирі, де стався вибух, виявили тіло чоловіка.

Розслідування встановило, що смерть загиблого настала не внаслідок вибуху чи пожежі – йому перерізали горло та завдали численні удари ножем у груди, вирізали серце і частину легенів,

– кажуть в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці затримали підозрюваного 22 червня. Однак йому ще мають обрати запобіжний захід. Слідчі продовжують збирати докази та встановлювати обставини злочину.

Зверніть увагу! Попередньо відомо, що затриманий – 43-річний моряк, сім'я якого мешкає в окупованому Севастополі. Слідчі стверджують, що винуватець жив неподалік від будинку, де й було скоєно злочин. Мотиви вбивства ще невідомі.

Трагедія в Білогородці: коротко