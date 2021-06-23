Умисне вбивство та підпал: затриманому жителю Білогородки оголосили підозру

У селі Білогородка, що на Київщині, 21 червня прогримів вибух та виникла пожежа. Згодом слідчі з'ясували, що будинок підпалили, щоб приховати злочин. Ймовірному зловмиснику – мешканцю Білогородки 23 червня оголосили підозру.

Його звинувачують у двох статтях – умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, а також умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки.

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Мешканцю Білогородку висунули підозру

За даними слідства, мешканець села Білогородки, щоб приховати вбивство, намагався знищити сліди злочину підпалом.

Тому 21 червня в результаті вибуху в багатоквартирному будинку розпочалася пожежа. Через неї постраждало 8 осіб. Ба більше, у квартирі, де стався вибух, виявили тіло чоловіка.

Розслідування встановило, що смерть загиблого настала не внаслідок вибуху чи пожежі – йому перерізали горло та завдали численні удари ножем у груди, вирізали серце і частину легенів,

– кажуть в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці затримали підозрюваного 22 червня. Однак йому ще мають обрати запобіжний захід. Слідчі продовжують збирати докази та встановлювати обставини злочину.

Трагедія в Білогородці: коротко

21 червня у селі Білогородка, що на Київщині, в 5-поверховому будинку стався вибух, який призвів до пожежі.

Вогнем охопило 3, 4 та 5, а також покрівлю. Руйнувань опорних конструкцій немає. Пожежу загасили.

Через неї постраждало 8 людей – серед них 13-річна дівчинка. Також рятувальники вивели на свіже повітря 40 мешканців будинку.

Попереднього говорили, що інцидент трапився через вибух газового котла чи детонацію боєприпасів.

Згодом у квартирі, де трапився вибух, знайшли тіло чоловіка. Криміналісти та експерти з'ясували, що на тілі померлого у квартирі, де сталася пожежа, були сліди насильницької смерті.

Попередньо відомо, що затриманий – 43-річний моряк, сім'я якого мешкає в окупованому Севастополі. Слідчі стверджують, що винуватець жив неподалік від будинку, де й було скоєно злочин. Мотиви вбивства ще невідомі.