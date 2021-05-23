Що відомо про ДТП
Дорожньо-транспортна пригода відбулася близько 23:00 на Одеській трасі неподалік селища Калинівка.
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За попередніми даними, водій автомобіля Chevrolet здійснював розворот, і, не впенившись у безпечності маневру, допустив зіткнення з автомобілем Mercedes,
– йдеться у повідомленні.
У результаті аварії дві людини загинуло. Водія Mercedes з травмами різного ступенями тяжкості госпіталізували до лікарні.
На місці події працювали медики, правоохоронці. Патрульні поліцейські забезпечували безпеку дорожнього руху.
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