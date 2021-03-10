"Святкування" відкриття туалету в університеті: Кремінь просить Міносвіти про розслідування

Джерело:фейсбук Тараса Креміня
У київському університеті 8 березня влаштували урочистості з нагоди відкриття жіночого туалету. Тарас Кремінь підготував звернення до Міністерства освіти з вимогою провести службове розслідування.
Напередодні урочисте відкриття жіночих вбиралень провели у Державному університеті телекомунікацій у Києві. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на цю подію.
Читайте також У київському університеті на 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет: відео
Надзвичайно вражений такими "святковими" подіями в державному ВНЗ, в якому відкриттю жіночих вбиралень, що супроводжується стрічково-перерізальним пафосом із ліричними викрутасами, в Україні повинен бути покладений край,
– написав мовний омбудсмен.
Кремінь додав, що вже підготував звернення до Міністерства освіти та науки України з метою проведення службового розслідування щодо "дійства".
В університеті урочисто відкрили жіночий туалет: дивіться відео