"Святкування" відкриття туалету в університеті: Кремінь просить Міносвіти про розслідування

У київському університеті 8 березня влаштували урочистості з нагоди відкриття жіночого туалету. Тарас Кремінь підготував звернення до Міністерства освіти з вимогою провести службове розслідування.

Напередодні урочисте відкриття жіночих вбиралень провели у Державному університеті телекомунікацій у Києві. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на цю подію.

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Реакція Креміня на урочисте відкриття туалету

Надзвичайно вражений такими "святковими" подіями в державному ВНЗ, в якому відкриттю жіночих вбиралень, що супроводжується стрічково-перерізальним пафосом із ліричними викрутасами, в Україні повинен бути покладений край,

– написав мовний омбудсмен.

Кремінь додав, що вже підготував звернення до Міністерства освіти та науки України з метою проведення службового розслідування щодо "дійства".

Святкове відкриття жіночих вбиралень: що відомо

У Києві в Державному університеті телекомунікацій 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет.

Під час дійства перерізали стрічку та зачитали вітальний вірш.

На заході було чимало людей, ймовірно, члени колективу.

В університеті урочисто відкрили жіночий туалет: дивіться відео