Уродженець Києва Макс Левчін всього лише за дві доби після випуску акцій компанії Affirm став доларовим мільярдером. Він є одним з засновників компанії, яка займається розробками у галузі фінтех.

Лише за перший день торгів на біржі NASDAQ вартість акцій збільшилася майже вдвічі, повідомляє Forbes. Загальна ж капіталізація Affirm сягає позначки у 23,6 мільярда доларів.

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Спочатку акція коштувала 49 доларів, однак зараз їх продають по 104 $.

Власник 11% акцій

Як тільки папери Affirm з'явилися на NASDAQ, їх одразу почали купляти. Всього у рамках лістингу компанія продала 24,6 мільйона акцій.

Макс Левчін володіє 11% акцій фінтеху. Взагалі ж Affirm дає можливість користувачам здійснювати онлайн-покупки з відтермінуванням платежу через систему короткострокових споживчих кредитів.

Що відомо про Макса Левчіна

45-річний уродженець Києва є одним з найбільш успішних розробників програмного забезпечення у світі. Він є одним з засновників Confinity, яка згодом злилася з фінансовою компанією X.com Ілона Маска. Нову компанію назвали PayPal. У 2002 році її продали eBay за 1,5 мільярда доларів.