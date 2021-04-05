Під час свого візиту до Катару президент Володимир Зеленський заявив про наміри Кабміну на партнерство з Катаром щодо будівництва важливої для Києва окружної дороги протяжністю майже 200 кілометрів.

За словами голови держави, Україна веде переговори з країнами-партнерами про фундаментальне будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги. Вартість реалізації такого проєкту – близько 3 мільярдів доларів.

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Президент запевнив, що навіть без партнерської допомоги Україна впорається з будівництвом, але це буде складно.

200 кілометрів дороги з мостами

Зеленський стверджує, що під час офіційних зустрічей з представниками Катару обговорювалися питання залучення інвестицій у будівництво метро та залізниці.

Хочеться побудувати фундаментальну, Київську окружну дорогу – там 200 км, з мостами... Дуже кошторисна робота, десь близько 3 млрд доларів. Тому Україні буде дуже складно це зробити, хоча ми це зробимо в будь-якому випадку. Але краще мати партнерів,

– підкреслив президент.

Дивіться відео з коментарем Зеленського щодо зустрічей в Катарі:

Закінчення будівництва окружної дороги мають розпочати підрядники вже незабаром. "Укравтодор" планує найближчим часом оголосити тендер на виконання робіт.

Згідно з планом, Велика кільцева дорога має поєднати 6 трас українського рівня. Це дасть змогу водіям їхати повз столицю, та виїжджати на фактично всі важливі для держави траси. Крім того, частиною окружної буде міст через Дніпро, який побудують поблизу з селом Українка на Правому березі, та на ділянці Бориспільського району без населених пунктів.