В урядовому кварталі Києва шукають вибухівку

На електронну адресу поліції Києва 22 березня надійшло повідомлення про замінування території біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Мовиться про саморобну вибухівку. Наразі невідомо, що це за будівля.

Зараз правоохоронці перевіряють інформацію про мінування. Там працюють оперативники, кінологи та вибухотехніки. Також на місце події прибули рятувальники.

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Як саме тривають пошуки

Фахівці оглядають територію біля будівлі. Також перевіряють автомобілі, які перебувають поруч.

Окрім цього, поліція намагається встановити особу "мінера". Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.

Яке покарання "мінеру" можливе

Якщо вибухівку не знайдуть, найімовірніше порушення класифікуватимуть, як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Стаття за таке порушення передбачає від 2 до 6 років в'язниці.