Вантажівка наїхала на легковик і обидва авто загорілися: відео смертельної ДТП на виїзді з Києва

У Києві на Брест-Литовському шосе уночі проти 24 травня сталася масштабна ДТП. У результаті вантажівка наїхала на легковик та обидва авто загорілися.
За попередніми даними, водій вантажівки їхав у напрямку метро "Житомирська". Але водій фури не впорався із керуванням і зніс металевий відбійник. Далі машина вилетіла на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіштовхнулася з легковиком.
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Наслідки зіткнення
- Опісля пролунав вибух і спалахнула вантажівка. Також загорівся і легковик.
- Попередньо, водія фури госпіталізували. Також є інформація, що заживо згоріли водій легковика та його пасажири. Наразі мовиться про 3 жертв, повідомляють "Вартові Еспресо".
- Крім того, біля понівеченого транспорту можна було побачити бездиханне тіло людини. Деякі очевидці припускають, що це пішохід, який перебігав дорогу та потрапив під колеса.
- На місці події працювали рятувальники. Станом на 6:00 вони загасили палаючу вантажівку.
- Рух на ділянках на Брест-Литовського шосе частково було обмежено.
Дивіться відео з місця жахливої ДТП на виїзді з КиєваЗверніть увагу! Схожа ДТП нещодавно сталася під Харковом. Там зіштовхнулися 2 легковики - Subaru Forester і "Волга". Остання розвалилась навпіл і загорілася. На щастя, ніхто не загинув, натомість водіїв авто госпіталізували з різними травмами.