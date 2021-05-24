Вантажівка наїхала на легковик і обидва авто загорілися: відео смертельної ДТП на виїзді з Києва

У Києві на Брест-Литовському шосе уночі проти 24 травня сталася масштабна ДТП. У результаті вантажівка наїхала на легковик та обидва авто загорілися.

За попередніми даними, водій вантажівки їхав у напрямку метро "Житомирська". Але водій фури не впорався із керуванням і зніс металевий відбійник. Далі машина вилетіла на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіштовхнулася з легковиком.

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Наслідки зіткнення

Опісля пролунав вибух і спалахнула вантажівка. Також загорівся і легковик.

Попередньо, водія фури госпіталізували. Також є інформація, що заживо згоріли водій легковика та його пасажири. Наразі мовиться про 3 жертв, повідомляють "Вартові Еспресо".

Крім того, біля понівеченого транспорту можна було побачити бездиханне тіло людини. Деякі очевидці припускають, що це пішохід, який перебігав дорогу та потрапив під колеса.

На місці події працювали рятувальники. Станом на 6:00 вони загасили палаючу вантажівку.

Рух на ділянках на Брест-Литовського шосе частково було обмежено.

Дивіться відео з місця жахливої ДТП на виїзді з Києва