Кличко обіцяє, що вартість опалення й гарячої води у Києві цього року не зміниться
Мер Києві Віталій Кличко 13 січня запевнив мешканців столиці, що у 2021 році вони платитимуть за опалення й гарячу воду за старими тарифами. Втім, підвищення не оминути, адже ціна залежить від вартості газу та опалення, а ціни на таку сировину зросли.
Про це міський голова розповів під час онлайн-брифінгу, передає 24 канал. Кличко також сказав, що у Києві виділили понад 150 мільйонів гривень на заходи енергоощадження.
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Київ має обґрунтовані й затверджені розрахунки, але цього опалювального сезону вартість послуг на опалення і гаряче водопостачання не зміниться,
– сказав Кличко.
Мешканці багатоквартирних будинків платитимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року.
За його словами, кияни сьогодні можуть вплинути на суми в платіжках за комуналку. Так, майже 800 будинків уже скористалися міськими програмами з енергоощадження. Термомодернізація будинків дає змогу зменшити витрати за комунальні послуги вдвічі-втричі.
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