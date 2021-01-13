Мер Києві Віталій Кличко 13 січня запевнив мешканців столиці, що у 2021 році вони платитимуть за опалення й гарячу воду за старими тарифами. Втім, підвищення не оминути, адже ціна залежить від вартості газу та опалення, а ціни на таку сировину зросли.

Про це міський голова розповів під час онлайн-брифінгу, передає 24 канал. Кличко також сказав, що у Києві виділили понад 150 мільйонів гривень на заходи енергоощадження.

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Київ має обґрунтовані й затверджені розрахунки, але цього опалювального сезону вартість послуг на опалення і гаряче водопостачання не зміниться,

– сказав Кличко.

Мешканці багатоквартирних будинків платитимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року.

За його словами, кияни сьогодні можуть вплинути на суми в платіжках за комуналку. Так, майже 800 будинків уже скористалися міськими програмами з енергоощадження. Термомодернізація будинків дає змогу зменшити витрати за комунальні послуги вдвічі-втричі.

Нагадаємо, що Кабмін 28 грудня 2020 року скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії. Замість цього з першого дня року діє фіксована ціна – 1 гривня 68 копійок/кВт.