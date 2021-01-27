У Києві в найближчі місяці не планують підвищувати проїзд у комунальному транспорті. Але економічні передумови для цього є. Місто наразі дотує "Київпастранс" та метрополітен.

Джерело: "Обозреватель"

В пресслужбі підприємства зазначили, що таке питання на порядку денному не стоїть.

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Ми не заперечуємо, що колись київська влада може переглянути ціни на проїзд. Але зараз таких дискусій немає,

– підкреслили в КП "Київпастранс".

У КП "Київський метрополітен" також не чули про підвищення вартості проїзду.

Раніше в Київраді заявляли, що на початку 2021 року вартість проїзду в громадському міському транспорті підвищуватися не буде. За словами заступника міського голови Володимир Бондаренко, йдеться про перші 3 місяці.

У тому бюджеті, який Київрада прийняла на 2021 рік, у нас на перший квартал закладена певна компенсація для двох перевізників – "Київпастранс" та "Київський метрополітен", яка дозволяє поки не говорити про підвищення тарифу. Разом з тим, економічні передумови також для цього є,

– заявив він.

Чому зараз говорять про підвищення вартості проїзду з 8 до 20 гривень?

Про це заявив Глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко. Він зазначив, що витрати у перевізників залишились великі, а пасажирів, у зв’язку з пандемією, стало менше. З лютого, за його словами, місцева влада почне розглядати питання подорожчання проїзду.