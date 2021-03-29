У Києві маршрутники передумали підіймати ціну за проїзд: назвали причину
Проїзд у маршрутках поки не дорожчає / 24 канал
У Києві поки не буде підійматися ціна проїзду у маршрутках до 10 гривень. В Асоціації перевізників заявили, що їм на зустріч пішла місцева влада.
Джерело:fakty.com.ua
Саме через те, що в КМДА готові до діалогу з приватними перевізниками, вони відтермінували подорожчання. Про це розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.
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У владі запропонували організувати круглий стіл з маршрутниками – він відбудеться на цьому тижні.
Влада пішла нам назустріч і готова нас вислухати наступного тижня. Тому здорожчання переноситься,
– сказав Ігор Мойсеєнко.
Передісторія
- Минулого тижня Асоціація перевізників звернулась до Віталія Кличка з проханням дозволити їм не працювати у період жорсткого карантину – мовляв, вони не можуть возити по 11 пасажирів, бо це економічно не вигідно.
- До того ж чимало водіїв маршруток штрафують за порушення правили перевезення у час карантину.
- Віталій Кличко назвав такі прохання маніпулятивними. А його заступник Микола Поворозник підкреслив, що влада не впливає не рішення приватних перевізників – вони самостійно вирішують виходити їм на маршрут чи ні.
- Згодом в Асоціації пояснили, що їх не так зрозуміли й насправді вони не просили заборонити їм працювати. Водночас маршрутники заявили, що вже наступного тижня піднімуть ціну на проїзд з 8 до 10 гривень.
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