У Києві маршрутники передумали підіймати ціну за проїзд: назвали причину

У Києві поки не буде підійматися ціна проїзду у маршрутках до 10 гривень. В Асоціації перевізників заявили, що їм на зустріч пішла місцева влада.

Саме через те, що в КМДА готові до діалогу з приватними перевізниками, вони відтермінували подорожчання. Про це розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

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У владі запропонували організувати круглий стіл з маршрутниками – він відбудеться на цьому тижні.

Влада пішла нам назустріч і готова нас вислухати наступного тижня. Тому здорожчання переноситься,

– сказав Ігор Мойсеєнко.

Передісторія