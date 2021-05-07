Коли у 2018 році влада столиці анонсувала реконструкцію на Трухановому острові зони відпочинку "Центральна", вартість проєкту сягала 214 мільйонів гривень. За ці кошти підрядники мали оновити пішохідні та спортивні маршрути, створити нові рекреаційні зони на площі 17,7 гектара.

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Замовником робіт виступало комунальне підприємство "Плесо".

Значно збільшили масштаби реконструкції

У 2020 році замовником робіт стала КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція". Комунальники вирішили, що масштаби робіт треба змінити. Разом із цим змінилася й вартість реконструкції. Перший пусковий комплекс, який мають реконструювати у 2020-21 роках обійдеться столиці у 160,1 мільйона гривень. Другий – у 238,4 мільйона, а третій – у 100,7 мільйона гривень.

Тривалість робіт на Трухановому острові має скласти 5 років.

Під час виконання першого етапу робіт підрядники мають зробити:

навіс вхідної групи;

спостережну вежу рятувальників на пляжі;

душову, роздягальні та лежаки на пляжі;

майданчики для настільного тенісу;

скеледром;

два дитячі майданчики;

мотузкове містечко;

зовнішні мережі водопостачання і водовідведення, поливальну систему, освітлення, дорожнє покриття і велопарковку;

урни й лави, нові дерева і кущі.

Загалом після ремонту на Трухановому острові мають з'явитися покриття для тенісних кортів.

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Здійснювали додаткові закупівлі

У березні 2020 року у тендері "Київбудреконструкції" перемогло ТОВ "Будмонтажсервіс 1", яке запропонувало виконати роботи на першому пусковому комплексі за 130 мільйонів гривень. Наприкінці року вартість змінили на 123 мільйони, оскільки обсяг робіт виявився меншим. Однак потім кошторис почав збільшуватися.

Замовник додатково витратив 40 мільйонів, оскільки у плані робіт не врахували інженерні особливості розміщення нових споруд.

Крім того, підрядникам довелося скорегувати розташування опорних елементів конструкції вхідної групи та переносити мережі, що також збільшило вартість робіт.

Під час перевірки додаткових закупівель державними аудиторами представники "Київбудреконструкції" показали експертний висновок, згідно з яким вартість проєкту наразі обійдеться Києву у 512 мільйонів.