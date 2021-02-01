У Києві в новорічну ніч вбили чоловіка / 24 канал

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві, яке сталось на Андріївському узвозі в новорічну ніч. Слідство встановило, що між чоловіками виник конфлікт – один вдарив іншого ножем.