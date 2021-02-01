У Києві знайшли вбивцю, який в новорічну ніч поранив та побив чоловіка на Андріївському узвозі
У Києві в новорічну ніч вбили чоловіка / 24 канал
У Києві затримали підозрюваного у вбивстві, яке сталось на Андріївському узвозі в новорічну ніч. Слідство встановило, що між чоловіками виник конфлікт – один вдарив іншого ножем.
Джерело: Нацполіція
Це сталось на очах багатьох людей, які гуляли у новорічну ніч історичною вулицею столиці.
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Подробиці
- Потерпілим виявився 37-річний уродженець Донеччини, який вже декілька років працював і мешкав у столиці.
- У новорічну ніч чоловік разом зі своїм знайомим прогулювався на Андріївському узвозі, де між ним та компанією молодих людей відбувся конфлікт.
- Один із молодиків, перебуваючи напідпитку, двічі вдарив ножем у ногу чоловіка, а потім продовжив завдавати удари руками та ногами по голові свого опонента.
- Потерпілого терміново госпіталізували до медичного закладу, проте чоловік помер ввечері цього ж дня так і не прийшовши до тями.
- Ймовірний вбивця це 26-річний уродженць Сумської області.
У Києві знайшли вбивцю, який в новорічну ніч поранив та побив чоловіка на Андріївському узвозі: дивіться відео
Згідно з повідомленням судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала внаслідок колото-різаного поранення стегна, яке спричинило велику крововтрату.
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