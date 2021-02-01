У Києві знайшли вбивцю, який в новорічну ніч поранив та побив чоловіка на Андріївському узвозі

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві, яке сталось на Андріївському узвозі в новорічну ніч. Слідство встановило, що між чоловіками виник конфлікт – один вдарив іншого ножем.
Джерело: Нацполіція
Це сталось на очах багатьох людей, які гуляли у новорічну ніч історичною вулицею столиці.
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Згідно з повідомленням судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала внаслідок колото-різаного поранення стегна, яке спричинило велику крововтрату.