Видання оприлюднило нові деталі справи про вбивство та підпал під Києвом, які свідчать, що підозрюваний кілька разів повертався на місце злочину.
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Зловмисник був поруч, коли його шукали
Напередодні поліція затримала підозрюваного та опублікувала його фото, на якому він у синій футболці. ЗМІ зафіксувало його на камеру за день до цього – у тій же футболці.
Ймовірний вбивця майже 2 дні був поруч зі згарищем. Він ніяк не видавав свою причетність до злочину та мирно спілкувався з потерпілими.
У цьому випадку, кажуть, спрацював відомий вислів: "Злочинець завжди повертається на місце злочину".
Видання оприлюднило кадр зі свого відео і фото поліції / Скриншот з відео
Вбивство та вибух у Білогородці: основне
- 21 червня у Білогородці, що на Київщині, прогримів вибух у житловому будинку. У результаті постраждали щонайменше 8 людей, ще 40 – втратили дах над головою.
- Правоохоронці знайшли тіло 47-річного чоловіка з Кременчука. З'ясувалося, що він помер ще до пожежі, причина – численні поранення.
- Після цього поліцейські затримали підозрюваного – місцевого жителя, 43-річного моряка. Чоловік влаштував пожежу, аби приховати вбивство. Злочин він скоїв через сварку за гараж, який надавав в оренду загиблому.
- Моряку вже повідомили про підозру. Зловмисник визнав свою провину. За попередньою інформацією, суд обере йому міру запобіжного заходу 24 червня.