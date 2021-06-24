Вбивство й підпал у Білогородці: підозрюваний кілька разів повертався на місце злочину, – ЗМІ

Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у підпалі 5-поверхівки у Білогородці з метою замести сліди жорстокого вбивства. ЗМІ оприлюднили кадри, які свідчать, що поки зловмисника шукали, весь час він був поруч і спостерігав.

Видання оприлюднило нові деталі справи про вбивство та підпал під Києвом, які свідчать, що підозрюваний кілька разів повертався на місце злочину.

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Зловмисник був поруч, коли його шукали

Напередодні поліція затримала підозрюваного та опублікувала його фото, на якому він у синій футболці. ЗМІ зафіксувало його на камеру за день до цього – у тій же футболці.

Ймовірний вбивця майже 2 дні був поруч зі згарищем. Він ніяк не видавав свою причетність до злочину та мирно спілкувався з потерпілими.

У цьому випадку, кажуть, спрацював відомий вислів: "Злочинець завжди повертається на місце злочину".



Видання оприлюднило кадр зі свого відео і фото поліції / Скриншот з відео

Вбивство та вибух у Білогородці: основне