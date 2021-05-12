Вбивство бізнесмена у "Гідропарку": ексклюзивні подробиці про можливого кілера

У Дніпровському районному суді Києва 12 травня вдруге обирали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві бізнесмена Бахвалова. Цей резонансний злочин стався 23 грудня 2019 року у столичному "Гідропарку". Імовірним вбивцею бізнесмена слідство вважає 30-річного громадянина України Михайла Зотова.

Термін чинного запобіжного заходу мав закінчитися власне в середу, 12 травня. Тому адвокати підозрюваного спеціального тягнули час.

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У підсумку о 18:00 суд зачинили. Це означає, що до обрання нового заходу підозрюваний буде на волі.

Що відомо про вбивство Фелікса Бахвалова

Злочин стався 23 грудня 2019 у "Гідропарку" біля кафе "Очеретяний кіт". Автівку бізнесмена, в якій він перебував разом з жінкою, буквально зрешетили кулями з пістолета, схожого на "Глок". Бахвалов загинув на місці, а його супутниця дивом не постраждала. Всього експерти нарахували 11 пострілів.

Вбивця втік з місця злочину на чорній автівці Mercedes на литовських номерах. Згодом цю автівку виявили спаленою під мостом Патона. Камери спостереження зафіксували також людину, що тікала з місця пригоди. Під час розслідування вбивства слідчі встановили особу ймовірного злочинця. Підозрюваним виявився Михайло Зотов.

Зотов перебував у розшуку / Фото 5140.org

Втеча та екстрадиція

За два дні після вбивства Бахвалова він залишив терени України й укрився в Туреччині. Зотова було оголошено у міжнародний розшук і у лютому 2021 року турецька сторона після тривалих переговорів нарешті погодилась на екстрадицію.

19 лютого 2021 року Зотов прибув до "Борисполя", де його затримали. Згодом заарештували на 60 діб.

Під час затримання кілер прикидався хворим. Його подільники приїхали забирати його на авто.

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У СІЗО він захворів на COVID-19, що ускладнило процес правосуддя. Не покращив становище і локдаун у столиці України, що тривав весь квітень.

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Звільнення підозрюваного та нове затримання

30 квітня термін арешту Зотова сплив і він вийшов на свободу. 10 травня його знову затримали – наразі за підозрою у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 194 КК України, тобто підпалі тієї самої автівки на литовських номерах.

Нове затримання підозрюваного у вбивстві перетворилося на фарс – Зотов намагався імітувати приступ, але не надто вдалий. Також "відмазувати" побратима прибули його товариші, але поліція проявила стійкість та рішучість.

Розгляд справи Зотова та обрання міри забезпечення мав відбутись 11 травня, але з невідомих причин судове засідання перенесли на 12 травня.