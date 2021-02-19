Українські правоохоронці в аеропорту затримали 31-річного українця, якого підозрюють у вбивстві київського бізнесмена ще у 2019 році. Сталося це одразу після екстрадиції чоловіка з території Туреччини.

Україна раніше надіслала запит на екстрадицію у межах міжнародної правової допомоги.

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Зловмисник повернувся в Україну

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що завдяки співпраці із турецькими колегами 19 лютого чоловіка екстрадували в Україну.

Поліцейські затримали його в аеропорту в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України,

– повідомив Клименко.

Арсен Аваков висловив вдячність міністру внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейману Сойлу за сприяння.

"Це приклад міжнародної правової допомоги та плідного співробітництва України та Туреччини у боротьбі зі злочинністю", – наголосив міністр.

Незабаром слідчі вручать зловмиснику повідомлення про підозру у скоєнні вбивства. Крім того, готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.



Туреччина видала українця, якого підозрюють в убивстві бізнесмена / Фото Нацполіції

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