Депресія і "43 ненавмисні ножові": версія підозрюваної у вбивстві поліцейської

Подругу вбитої співробітниці кіберполіції Святослави Петрової відправили під арешт. У суді авокат розповів її версію подій тієї ночі: зокрема про те, хто напав першим.

38-річній жінці інкримінують умисне вбивство. Адвокат просив для неї цілодобовий домашній арешт із браслетом. Обґрунтовує: вбивство не було умисним.

Раніше Подрузі убитої поліцейської повідомили про підозру: далі психіатрична експертиза

Натомість слідчі попросили найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Пояснюють це кількістю ножових поранень.

43 ушкодження призвели до смерті. Про яку відсутність умислу може йти мова? – каже прокурорка Вікторія Самченко.

Хто почав конфлікт: версія підозрюваної

Загибла Святослава, підозрювана Юлія і її кума зібралися ввечері в квартирі посидіти разом. Суддя розповідає: усі приязно сиділи, конфліктом і не пахло. На підтвердження показує роздруковане селфі, селфі, на якому всі троє усміхнені.

Далі кума пішла, а Юлія з Святославою вирішили пройтися вулицею. Адвокат стверджує: першою напала саме поліцейська. Петрова нібито схопила подругу за скроню і тягнула за волосся. У руках жінки була пляшка, якою та нібито розмахувала. Що було далі – Юлія запевняє, що не пам'ятає.

Єдине, що розповіла: декілька разів поверталася на місце, де все сталося. Робила це нібито для того, щоб переконатися, що зі Святославою все гаразд.

Причиною могла бути заздрість

Мати загиблої каже: донька була дуже розумною, добре вчилася і була красунею. Можливо, в основі конфлікту стала заздрість.

Захисник тим часом у суді пояснив: тривалий час його клієнтка, у якої є двоє неповнолітніх дітей, перебуває у депресії.

Коротко про жорстоке вбивство Святослави Петрової: