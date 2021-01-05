У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у резонансному вбивстві на проспекті Маяковського. Він прийшов у гості до незнайомого й зарізав його ножем, а потім підпалив квартиру аби приховати свій злочин.

Столична поліція повідомляє, що потерпілому було 33 роки, він з Львівської області. Квартиру на Троєщині чоловік орендував й запросив сам в неї чоловіка, з яким щойно познайомився.

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Що відомо про обставини злочину

В орендованій оселі нові знайомі вирішили трохи випити алкоголю.

Під час гулянки чоловіки поспорили – виник конфлікт і якійсь момент гість ухопив кухонний ніж й завдав декілька ударів хазяїну помешкання.

Далі, щоб приховати сліди вчинення злочину, зловмисник підпалив квартиру та втік.

Ймовірний вбивця вже перебував у місцях позбавлення волі. Йому 38 років.

Зараз він перебуває у СІЗО й чекатиме на суд. У разі доведення його вини, чоловік відбуватиме покарання – сидітиме у тюрмі до 15 років.

Вбивцю затримали доволі швидко / Фото нацполіції

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що тіло загиблого у квартирі на Троєщині знайшли пожежники, які прибули на місце за викликом.