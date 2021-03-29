У Києві 24 березня викрали та жорстоко вбили ветерана війни на Донбасі Олександра Мандича, його позивний – "Ташкент". Чоловіка катували у його ж квартирі, а потім вивезли у невідомому напрямку.

Тіло знайшли у закинутій канаві на Київщині. У жертви – множинні травми та ножові поранення.

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Конфлікт з луганчанами

Трьох підозрюваних у вбивстві вже арештували. Двоє з затриманих – уродженці Луганської області, а один з Києва. З'ясувалося, що напередодні потерпілий мав з ними конфлікт. Про це повідомив Начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Близькі Олександра не могли вийти з ним на зв'язок та почали шукати його. Квартира зниклого наводила на думку, що сталось щось жахливе.

Коли вранці заявниця вирішила навідати співмешканця, то побачила у помешканні розкидані речі, сліди крові на стіні та підлозі,

– розповів Крищенко.

Правоохоронці протягом доби знайшли тіло і ймовірних вбивць ветерана війни.

Вбили через квартиру

Слідство встановило, що зловмисники тримали Олександра у його ж квартири на Печерську – заручника катували.

Потім напівпритомного чоловіка відвезли за місто, де й вбили.

За інформацією із соцмереж зловмисники – "квартирні рейдери".

Про те, що йдеться про Олександра Мандича (позивний "Ташкент") повідомила "Українська правда". Це підтвердив й екснардеп Ігор Мосійчук. Він зазначив, що вбитий був активним учасником Революції Гідності та воював проти російських сил на Донбасі.

Наприкінці минулого року у Києві вбили відомого музиканта Олександра Дерев'янка. Він навчав підозрюваних грати на гітарі, але вони хотіли лише відібрати його квартиру, яка також розташована на Печерську.