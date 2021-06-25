Про це повідомили 24 червня. Також журналісти дізналися, що думають про зловмисника жителі будинку, який згорів.

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Був спокійною людиною

Жителі цього будинку добре знали зловмисника. Це пояснюють тим, що підозрюваний працював сантехніком і часто до них заходив по роботі. Тому деякі з них досі не розуміють, як це сталося.

Кажуть, що він людина спокійна. Багатьом людям робив сантехніку в будинку. Ну теж кажуть: такий спокійний чоловік був,

– розповів журналістам родич сусідів загиблого.

Детальніше про мотиви

Підозрюваний мав претензії до вбитого, оскільки той не платив гроші за оренду гаража. Ціна за місяць там була приблизно 1 тисяча гривень.

За словами підозрюваного, йому не платили більш ніж пів року. Мовляв, це було причиною виникнення конфлікту, який згодом переріс у трагедію.

Як обирали запобіжний захід

Засідання суду почалася на годину пізніше, ніж було запланованого. Підозрюваного туди привезли в супроводі конвою та помістили в спеціальну скляну камеру.

Він відмовився спілкуватися з журналістами. На зап’ястях підсудного помітили червоні сліди, які схожі на опіки.

Підозрюваний заперечив звинувачення щодо вирізаного серця жертви. Він це пояснив тим, що вважає їх вигадкою.

Мене звинувачують у канібалізмі, а насправді це не так, я нічого не їв,

– сказав чоловік у суді.

Спершу адвокат подав запит на проведення засідання в закритому форматі. Це нібито потрібно, щоб 2 дітей підозрюваного не бачили батька в такому становищі. Однак суд відхилив це клопотання.

Коротко про цю трагедію