Вбивство і вибух у Білогородці: підсудний відкинув частину звинувачень
Джерело:"Сьогодні"
Підозрюваний у справі про вбивство та підпал будинку в Білогородці на Київщині назвав вигадкою частину звинувачень. Однак йому вже обрали запобіжний захід – 2 місяці під вартою без права внесення застави.
Про це повідомили 24 червня. Також журналісти дізналися, що думають про зловмисника жителі будинку, який згорів.
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Був спокійною людиною
Жителі цього будинку добре знали зловмисника. Це пояснюють тим, що підозрюваний працював сантехніком і часто до них заходив по роботі. Тому деякі з них досі не розуміють, як це сталося.
Кажуть, що він людина спокійна. Багатьом людям робив сантехніку в будинку. Ну теж кажуть: такий спокійний чоловік був,
– розповів журналістам родич сусідів загиблого.
Детальніше про мотиви
Підозрюваний мав претензії до вбитого, оскільки той не платив гроші за оренду гаража. Ціна за місяць там була приблизно 1 тисяча гривень.
За словами підозрюваного, йому не платили більш ніж пів року. Мовляв, це було причиною виникнення конфлікту, який згодом переріс у трагедію.
Як обирали запобіжний захід
Засідання суду почалася на годину пізніше, ніж було запланованого. Підозрюваного туди привезли в супроводі конвою та помістили в спеціальну скляну камеру.
Він відмовився спілкуватися з журналістами. На зап’ястях підсудного помітили червоні сліди, які схожі на опіки.
Підозрюваний заперечив звинувачення щодо вирізаного серця жертви. Він це пояснив тим, що вважає їх вигадкою.
Мене звинувачують у канібалізмі, а насправді це не так, я нічого не їв,
– сказав чоловік у суді.
Спершу адвокат подав запит на проведення засідання в закритому форматі. Це нібито потрібно, щоб 2 дітей підозрюваного не бачили батька в такому становищі. Однак суд відхилив це клопотання.
Коротко про цю трагедію
- У Білогородці, що на Київщині, 21 червня прогримів вибух у житловому будинку.
- Потім почалася пожежа, яка зруйнувала значну частину будівлі.
- Внаслідок цього постраждали 10 осіб.
- Ще 40 осіб евакуювали. Спершу їм запропонували переночувати в будинку культури.
- Більшість із них досі живуть у родичів.
- Спершу припускали, що вибухнув котел чи вибуховий пристрій.
- Однак виявилось, що там підпалили порох.
- Його мав вбитий, оскільки сам виробляв набої для мисливської зброї.
- На місці вибуху знайшли тіло чоловіка, якого вбили ще до пожежі.
- 22 червня затримали 43-річного жителя.
- Згодом йому оголосили про підозру.
- Його вважають винним у порушенні 2 статей Кримінального кодексу.
- Слідчі вважають, що в цей день зловмисник був у стані алкогольного сп'яніння.