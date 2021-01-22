Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіків, які застрелили у центрі Києва пластичного хірурга Андрія Сотника. Кілери ретельно спланували вбивство, але від поліції сховатися їм не вдалось.

Окрім умисного вбивства, підозрюваним інкримінують незаконне зберігання зброї та підробку документів. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Зловмисників затримали у Києві та Одесі – один з них намагався втекти з країни.

Вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника: що відомо

Це трапилось у лютому 2020 року на вулиці Саксаганського у Шевченківському районі столиці. Як розповіли очевидці, невідомий підбіг до своєї жертви, вистрелив декілька разів, вихопив у нього з рук пакет і втік.

Вбивці тривалий час стежили за потерпілим. Окрім того, вони орендували транспортні засоби, аби пересуватись містом, та незаконно придбали вогнепальну зброю.