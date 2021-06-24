Вчетверте приходили за документами, які вже отримали: у КМДА пояснили обшуки в "Київпастрансі"

Як зазначили у КМДА, фіскали проводили обшуки у Дирекції з будівництва та утримання об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури "Київпастрансу". При цьому стосувалися слідчі дії кримінального провадження, у рамках якого з обшуками приходили місяць тому.

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Посадовці підкреслили, що всі документи щодо нібито скоєного злочину податківці отримали ще 4 лютого.

Четвертий раз шукають те ж саме

Комунальники стверджують, що фіскали приходили за документацією, яку вперше їм передавали на вимогу запиту в лютому.

Вдруге представники ДФС отримували той самий пакет документів на вимогу Шевченківського районного суду 5 травня.

13 травня фіскали знову приходили до дирекції "Київпастрансу" з обшуками, щоб вже втретє забрати потрібні їм папери.

23 червня правоохоронці вже у четвертий раз проводили обшуки на підприємстві, пов'язаному із КП. Втім, вони не прийшли до офісу "Київпастрансу". Однак проілюстрували реліз про слідчі дії фотографіями з попередніх візитів до комунальників.