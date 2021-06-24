Коротко про масові обшуки в Києві

  • Вже другий місяць правоохоронні органи проводять обшуки майже у всі основних комунальних підприємствах столиці.
  • За словами мера Віталія Кличка, появи слідчих є тиском на нього та міську владу.
  • В офісі президента запевнили, що політики у цьому немає.
  • Згодом з обшуком приходили працівники СБУ до будинку Кличка. Однак обшукувати пішли іншу квартиру.