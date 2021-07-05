Інцидент трапився після 21:00 4 липня. Про це повідомила сама потерпіла.

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Водій Bolt вдарив і викинув з автомобіля жінку: що відомо

За словами потерпілої, вона замовила машину о 21:14. А вже о 21:25 таксі прибуло майже за вказаною місце. Щоправда, авто не доїхало 100 метрів.

На моє зауваження, що позначка стоїть в одному місці, а таксі – в іншому, водій проїхав цих 100 метрів. Далі силою витягнув мене з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт,

– розповіла жінка.

За її словами, вона написала звернення до поліції. Крім того, повідомила про інцидент у компанію Bolt. Але ті запропонували як компенсацію промокод на наступну поїздку.

У мережі також з'явився запис камери спостереження. На кадрах видно, як чоловік витягає жінку з машини, б'є її та кидає на землю. Потерпіла намагається з ним боротися, однак таксист сідає в машину та їде геть. На початку ролику можна побачити фото вищевказаного водія таксі.

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Наразі ані Нацполіція, ані компанія Bolt інцидент не прокоментували. Як тільки нам щось стане відомим, ми обов'язково про це повідомимо.

Зверніть увагу! На початку червня стався ще один гучний випадок за участю водія Bolt. Тоді таксист накинувся на жінку з дитиною. А потім ще й забризкав пасажирку газовим балончиком. Згодом у компанії повідомили, що звільнили агресивного чоловіка.