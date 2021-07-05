Вдарив по обличчю і штовхнув на асфальт: у Києві водій Bolt викинув з таксі клієнтку – відео

У Києві водій служби таксі Bolt брутально та жорстоко обійшовся зі своєю клієнткою. Чоловік викинув жінку з машини та почав бити. У підсумку та опинилася на асфальті.

Інцидент трапився після 21:00 4 липня. Про це повідомила сама потерпіла.

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Водій Bolt вдарив і викинув з автомобіля жінку: що відомо

За словами потерпілої, вона замовила машину о 21:14. А вже о 21:25 таксі прибуло майже за вказаною місце. Щоправда, авто не доїхало 100 метрів.

На моє зауваження, що позначка стоїть в одному місці, а таксі – в іншому, водій проїхав цих 100 метрів. Далі силою витягнув мене з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт,

– розповіла жінка.

За її словами, вона написала звернення до поліції. Крім того, повідомила про інцидент у компанію Bolt. Але ті запропонували як компенсацію промокод на наступну поїздку.

У мережі також з'явився запис камери спостереження. На кадрах видно, як чоловік витягає жінку з машини, б'є її та кидає на землю. Потерпіла намагається з ним боротися, однак таксист сідає в машину та їде геть. На початку ролику можна побачити фото вищевказаного водія таксі.

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Наразі ані Нацполіція, ані компанія Bolt інцидент не прокоментували. Як тільки нам щось стане відомим, ми обов'язково про це повідомимо.