У Києві аби добратися додому необхідно вистояти у величезній черзі: фото
У Києві через карантинні обмеження 24 березня утворився транспортний колапс. Аби добратися додому людям доводиться вистояти у величезній черзі на маршрутки.
Джерело:24 канал
У маршрутки пропускають лише по 11 пасажирів. Такі обмеження ввели через те, що столиця опинилась у "червоній" зоні карантину.
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Колапс на Лівому березі
До прикладу, на Лівобережній у черзі на маршрутку стояло близько сотні людей. Вони не всі дотримуються дистанції та не всі одягнуті у маски. Аналогічна ситуація й у районі станції метро "Чернігівська".
Черги на маршрутки у Києві: дивіться фото
Фото РБК-Україна
На Позняках черги на маршрутки починаються просто від станції метро.
Київ у "червоній" зоні
Водночас самі маршрутники не задоволені карантинними обмеженнями й просять Віталія Кличка взагалі заборонити їм працювати до кінця локдауну – мовляв, вони не можуть возити таку маленьку кількість людей й скоро збанкрутують. Стояти для них навіть вигідніше.
Втім, мер Києва назвав такі прохання маніпуляціями, проте він не виключає, що в столиці взагалі зупинять громадський транспорт – це при умові, якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватись.
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