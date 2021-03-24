У Києві аби добратися додому необхідно вистояти у величезній черзі: фото

У Києві через карантинні обмеження 24 березня утворився транспортний колапс. Аби добратися додому людям доводиться вистояти у величезній черзі на маршрутки.

У маршрутки пропускають лише по 11 пасажирів. Такі обмеження ввели через те, що столиця опинилась у "червоній" зоні карантину.

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Колапс на Лівому березі

До прикладу, на Лівобережній у черзі на маршрутку стояло близько сотні людей. Вони не всі дотримуються дистанції та не всі одягнуті у маски. Аналогічна ситуація й у районі станції метро "Чернігівська".

Черги на маршрутки у Києві: дивіться фото

Фото РБК-Україна

На Позняках черги на маршрутки починаються просто від станції метро.

Київ у "червоній" зоні

Водночас самі маршрутники не задоволені карантинними обмеженнями й просять Віталія Кличка взагалі заборонити їм працювати до кінця локдауну – мовляв, вони не можуть возити таку маленьку кількість людей й скоро збанкрутують. Стояти для них навіть вигідніше.

Втім, мер Києва назвав такі прохання маніпуляціями, проте він не виключає, що в столиці взагалі зупинять громадський транспорт – це при умові, якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватись.