В КМДА хочуть ввести додаткові карантинні обмеження на Великдень. Журналістам стало відомо деякі деталі рішення, яке готують в мерії.

За інформацію ЗМІ обмеження будуть стосуватись релігійних закладів. Йдеться про святкування Великодня у церквах та монастирях. Втім, деталі рішення наразі невідомі.

Раніше ми писали про це У Києві хочуть ввести додаткові карантинні заходи на Великдень

Співрозмовник в КМДА повідомив, що конкретний перелік обмежень ще напрацьовується.

Карантин на Великдень

Нагадаємо, що 16 квітня мер Києва розповів, що карантинні обмеження у місті можуть посилити на Великдень і травневі свята, щоб запобігти інфекційному вибуху.

У 2021 році християни східного обряду святкуватимуть Великдень 2 травня.

Правила розробляє міська комісія з надзвичайних ситуацій, зазначив Кличко. Міський голова не уточнив, які саме обмеження буде вводити влада.

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