Міг знати про напад: у поліції розповіли про вбивство ветерана та активіста у Києві

Доброволець та активіст Олександр Мандич, якого 24 березня вбили невідомі, міг знати про те, що зловмисники готують на нього напад. За місяць до вбивства чоловіка жорстко побили.

За словами старшого слідчого поліції Євгена Матринка, за кілька днів до викрадення та вбивства Мандич повідомляв близьким про підготовку невідомих до його викрадення. Хто саме мав на меті розправитись із ним, активіст не казав.

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Адвокат одного з затриманих за підозрою у вбивстві чоловіка стверджував, що ймовірні вбивці мешкали із добровольцем в одному районі та росли разом із ним.

Відстояв квартиру ошуканого від рейдерського захоплення

Друзі загиблого кажуть, що Мандич активно протидіяв злочинцям, які відбирали квартири у киян. За місяць до вбивства невідомі напали на чоловіка та зламали йому ребра. Після нападу ветеран переховувався від зловмисників.

Саша отримував погрози після того, як відстояв квартиру одного з потерпілих від злочинців. Йому сказали, якщо він відібрав ту квартиру, він повинен віддати свою,

– розповів друг загиблого Ігор Криворучко.

Що відомо про загибель Олександра Мандича

24 березня зловмисники викрали 37-річного ветерана у його квартирі на Печерську.

Близько години чоловіка катували, після чого вивезли в невідомому напрямку.

Тіло вбитого активіста знайшли на Київщині у закинутій канаві із численними травмами та ножовими пораненнями.

За добу після цього правоохоронці затримали ймовірних вбивць та викрадачів киянина.

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