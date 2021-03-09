У Києві під час ДТП на вулиці Академіка Заболотного Porsche Cayenne на великій швидкості в’їхав у відбійник. Машину буквально прошило наскрізь, але водій сильно не постраждав.

Свідки аварії зазначають, що йому заділо лише одну ногу. Чоловіка відправили у лікарню.

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Це сталось на з’їзді з вулиці Академіка Заболотного на Столичне шосе, поблизу ТЦ "Атмосфера". Відбійник пройшов через всю автівку і вийшов із заднього скла. Чи були у салоні авто ще пасажири наразі невідомо.

На кадрах, які опублікували у соцмережах видно, що водій вибрався з машини й приліг біля місця ДТП. Біля нього стояв невідомий, який намагався допомогти постраждалому. Пізніше на місце прибула швидка та поліція. Обставини цієї ДТП з’ясовуватимуть правоохоронці.

У Києві Porsche влетіло у відбійник: дивіться відео