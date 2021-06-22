У Київській ОДА запевняють, що ситуацію з вибухом у Білогородці тримає під контролем голова Василь Володін. На місці події досі працюють рятувальники.

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Госпіталізували 3 жителів будинку

У лікарню доправили трьох мешканців: 2 дорослих чоловіків та 13-річну дитину. Їхній стан – середньої важкості. Жителі не змогли заночувати у себе вдома. Тих, хто не міг залишитись у друзів та родичів, облаштували у місцевому будинку культури.

Також ведемо перемовини з забудовниками та керівниками готелів для тимчасового відселення постраждалих. Людей забезпечимо всім необхідним. Будинок буде охоронятись,

– сказав Володін.

Як повідомляють ЗМІ, не ночували у власних домівках 40 людей. Вже вранці 22 червня люди почали з'їжджатись до п'ятиповерхівки. Проте всередину їх пустять лише тоді, коли завершать роботу експерти.

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Що відомо про вибух у Білогородці:

Вибух стався на третьому поверсі близько обіду 21 червня.

Після цього у будинку спалахнула пожежа. Вогонь поширився на 4 і 5 поверхи і покрівлю.

Евакуювали 40 осіб. На жаль, знайшли одного загиблого.

Дивіться фото, як відбувалась ліквідація пожежі/ Фото Київської ОДА